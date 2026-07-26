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JPNN.com - Entertainment - Film

Lesley Simpson Hadirkan Serial Terbaru, Angkat Tema Psikologi dan Romansa

Minggu, 26 Juli 2026 – 13:48 WIB
Lesley Simpson Hadirkan Serial Terbaru, Angkat Tema Psikologi dan Romansa - JPNN.COM
Executive Producer PT Telkomsel Indonesia, Lesley Simpson saat hadir di gala premiere serial Bunga di Tepi Jurang. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sosok di balik berbagai serial populer di Indonesia, Lesley Simpson, kembali menghadirkan karya terbarunya.

Executive Producer PT Telkomsel Indonesia itu menjadi salah satu figur yang menelurkan serial drama terbaru berjudul Bunga di Tepi Jurang.

Serial tersebut diperkenalkan dalam gala premiere yang digelar di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (23/7). 

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Bunga di Tepi Jurang diperkenalkan sebagai drama yang menawarkan pendekatan baru dalam lanskap serial Indonesia melalui perpaduan drama psikologis, romansa, dan misteri.

"Kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda untuk penonton. Bunga di Tepi Jurang bukan sekadar cerita cinta biasa, tetapi eksplorasi tentang pilihan hidup, pengorbanan, dan keputusan yang diambil ketika seseorang berada di titik krisis. Kami bangga akhirnya proyek ini dapat dinikmati oleh publik," ujar Lesley saat diwawancarai di sela-sela gala premiere.

Lulusan Curtin University of Technology dengan program sertifikat eksekutif dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu mengatakan Bunga di Tepi Jurang dikembangkan sebagai upaya menghadirkan alternatif tontonan yang menawarkan kedalaman cerita, tidak hanya berfokus pada kisah percintaan semata.

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Proses pengembangan serial tersebut berlangsung cukup panjang untuk memastikan kualitas naskah, pendalaman karakter, hingga aspek visual mampu menghadirkan pengalaman menonton yang kuat bagi penonton.

Bunga di Tepi Jurang mengisahkan dinamika kehidupan sejumlah tokoh yang dihadapkan pada berbagai pilihan sulit, dengan alur cerita yang dipenuhi konflik emosional dan plot twist di setiap episodenya.

Bunga di Tepi Jurang diperkenalkan sebagai drama yang menawarkan pendekatan baru dalam lanskap serial Indonesia melalui perpaduan drama psikologis dan romansa

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TAGS   drama  Lesley Simpson  serial indonesia  WeTV 
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