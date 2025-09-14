Lestari Moerdijat Dukung Peningkatan Kualitas SDM Lewat Hidup Sehat Dini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan dukungan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional melalui penerapan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

"Berbagai upaya untuk mewujudkan SDM nasional yang berkualitas secara fisik dan mental harus mendapat dukungan semua pihak, agar mampu mengejar ketertinggalan dalam persaingan global," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/9).

Pekan lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (Gerakan 7 KAIH).

Kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan diwujudkan itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cukup.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.

Menurut Lestari, kebijakan tersebut harus segera direalisasikan, mengingat sejumlah catatan menjadi tantangan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, misalnya, mencatat prevalensi stunting di tanah air masih berada pada angka 21,6% atau hampir 22 dari 100 balita di Indonesia mengalami gangguan perkembangan kognitif dan fisik.

Data yang sama juga mencatat bahwa 34,4% remaja putri dan 20,3% remaja putra mengalami anemia.