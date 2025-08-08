Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lestari Moerdijat: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Harus Segera Diatasi

Jumat, 08 Agustus 2025 – 20:57 WIB
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya yang terukur untuk mengatasi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direspons dengan langkah nyata dan masif," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8).

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan 2024 menunjukkan satu dari empat (25%) perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual.

Survei serupa pada anak dan remaja mengungkapkan bahwa satu dari dua (50%) anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Menyikapi hasil survei itu pemerintah sudah menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah pada kondisi darurat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Rabu (6/8) lalu, mengungkapkan, terdapat empat faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu faktor ekonomi, pola asuh dalam keluarga, dampak negatif gadget, dan faktor lingkungan.

Menurut Lestari, bila identifikasi masalah untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan, langkah-langkah yang terukur harus segera direalisasikan.

"Kami melihat beragamnya faktor yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan langkah yang komprehensif untuk mengatasinya," tutur Rerie, sapaan akrab Lestari.

