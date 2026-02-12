Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lestarikan Budaya Indonesia, Sendratari Sang Kala Nyimas Gandasari Siap Digelar di TIM

Kamis, 12 Februari 2026 – 15:05 WIB
Seniman multitalenta Denny Malik (kedua dari kiri) bertindak sebagai sutradara, Sendratari Sang Kala Nyimas Gandasari. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Prima Ardian Tana bersiap menghadirkan sebuah mahakarya seni pertunjukan bertajuk Sang Kala Nyimas Gandasari.

Pergelaran musikal sendratari itu dijadwalkan berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Minggu (14/6).

Pertunjukan itu mengangkat kisah inspiratif Nyi Mas Gandasari, sosok perempuan sakti dalam Babad Cirebon yang berperan besar dalam syiar Islam di pesisir utara Jawa pada abad ke-15.

Sebagai putri dari Kerajaan Pasai yang diangkat anak oleh Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Gandasari dikenal sebagai murid kesayangan Sunan Gunung Jati yang ahli bela diri dan berhasil menaklukkan Kerajaan Galuh.

Ketua Yayasan Prima Ardian Tana, Dra. Tedja Maria Hasan menjelaskan drama musikal ini merupakan perpaduan harmonis antara tari, musik, busana, dan tata panggung tradisional yang dikemas secara modern.

"Karya ini bertujuan mengangkat kisah kepahlawanan perempuan asal Cirebon melalui pertunjukan edukatif. Kami ingin menanamkan nilai keberanian dan kepemimpinan kepada generasi muda dengan cara yang relevan bagi mereka," ujar Tedja Maria, Kamis (12/2).

Selain pelestarian budaya, pergelaran ini membawa misi sosial yang nyata.

Seluruh hasil penjualan tiket dan dukungan sponsor akan dialokasikan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yayasan. 

TAGS   Sendratari Sang Kala Nyimas  Taman Ismail Marzuki  Budaya Indonesia  Fadli Zon 

