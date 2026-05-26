Lestarikan Lingkungan Berkelanjutan, BRINS & PNM Tanam 7 Ribu Mangrove di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - BRI Insurance (BRINS) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menanam 7 ribu bibit pohon mangrove dengan tema Green Impact di kawasan pesisir Kelurahan Untia, Kota Makassar.

Program ini merupakan bentuk kolaborasi nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan, serta memperkuat ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, mengurangi abrasi, hingga membantu penyerapan emisi karbon.

Direktur Utama BRINS Budi Legowo menilai, keberlanjutan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

"BRI Insurance meyakini keberhasilan perusahaan di masa depan harus berjalan selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan serta kebermanfaatan bagi masyarakat secara nyata," tutur Budi.

Wakil Pemimpin Cabang PNM Cabang Makassar Sugiarto menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni menanam pohon. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PNM untuk Tumbuh, Peduli, Menginspirasi.

"Mangrove yang kami tanam hari ini adalah tameng alami pesisir, menahan abrasi, menjaga habitat biota laut, menyerap karbon, sekaligus menjadi warisan ekologi untuk anak cucu kita. Bagi PNM, pemberdayaan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga ekologi," katanya.

Lingkungan yang lestari adalah fondasi bagi kesejahteraan nasabah dan masyarakat pesisir yang selama ini kami dampingi.

Melalui satu pohon mangrove, kita sedang menanam harapan. Harapan agar pantai tetap kokoh, agar nelayan tetap melaut dengan tenang, agar generasi mendatang masih bisa menikmati kekayaan pesisir Indonesia.