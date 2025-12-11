Close Banner Apps JPNN.com
Lesti Kejora Bicara Soal Usia Kehamilan dan Kondisinya

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:09 WIB
Lesti Kejora Bicara Soal Usia Kehamilan dan Kondisinya - JPNN.COM
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora tengah hamil anak ketiga dari pernikahannya dengan Rizky Billar.

Dia mengatakan bahwa usia kandungannya kini sudah memasuki 7 bulan.

"Jalan tujuh bulan," kata Lesti Kejora dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Istri Rizky Billar itu lantas mengungkap kondisi terkini dirinya yang tengah hamil anak ketiga.

Lesti Kejora mengaku lebih merasa berenergi pada kehamilan kali ini.

"Morning person, maunya ke sana ke mari, maunya berkegiatan," jelas perempuan berusia 26 tahun itu.

Menurut Lesti Kejora, dirinya selalu ingin bepergian keluar rumah meski sedang libur.

Dia menduga kebiasaan tersebut merupakan efek dari hamil anak ketiga.

