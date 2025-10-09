Lesti Kejora Diperiksa Polisi Terkait Kasus Hak Cipta

Kamis, 09 Oktober 2025 – 00:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Dia datang untuk diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

"Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Pertanyaannya banyak sekali dan lumayan lama," kata Lesti Kejora dilansir Antara.

Istri Rizky Billar itu mendapat 27 pertanyaan selama diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Lesti Kejora berharap kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

"Doakan saja, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ke depannya cepat selesai ya," tambahnya.

Kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi, mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kali komunikasi dengan pihak pelapor.

"Jadi, sebenarnya secara komunikasi, sudah terjalin dengan baik. Jadi kehadiran Mbak Lesti itu hanya untuk memenuhi panggilan. Karena memang bagaimana pun juga, prosedural itu harus tetap dijalankan," jelasnya.