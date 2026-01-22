Lesti Kejora Istirahat dari Panggung Hiburan, Ini Alasannya

Kamis, 22 Januari 2026 – 19:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora memutuskan untuk istirahat dari aktivitas di dunia hiburan untuk sementara waktu.

Keputusan tersebut harus diambil lantaran dirinya harus mempersiapkan diri menjelang proses melahirkan anak ketiga.

"Teman-teman, aku mau istirahat dulu menjelang lahiran. Doakan mudah-mudahan lahirannya lancar," ungkap Lesti Kejora melalui video yang diunggah akun leslarinside di Instagram baru-baru ini.

Istri Rizky Billar itu mengaku sebenarnya masih ingin beraktivitas untuk beberapa waktu ke depan.

Akan tetapi, Lesti Kejora harus mempertimbangkan masukan dari Rizky Billar.

"Sebenarnya jujur aku mah masih ingin berkegiatan tapi aku disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran," jelas pelantun Sekali Seumur Hidup itu.

Lesti Kejora kemudian memohon doa menjelang persiapan persalinan anak ketiga.

Dia berharap bisa diberi kelancaran ketika melahirkan buah hati ketiga dari hasil pernikahan dengan Rizky Billar.