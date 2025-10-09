Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lesti Kejora Jalani Pemeriksaan, Rizky Billar Bilang Begini

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Lesti Kejora Jalani Pemeriksaan, Rizky Billar Bilang Begini - JPNN.COM
Lesti Kejora dan Rizky Billar didampingi kuasa hukum, Sadrakh Seskoadi di Polda Metro Jaya, Rabu (8/10/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Billar turut mendampingi istrinya, Lesti Kejora menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Dia mengatakan bahwa Lesti Kejora sudah bersikap kooperatif dan menjalankan semua aturan yang berlaku.

"Tinggal nanti bagaimana ke depannya, mohon doakan saja semoga semua berjalan dengan baik dan semua cepat selesai urusannya," ungkap Rizky Billar dilansir Antara.

Baca Juga:

Penyanyi dangdut Lesti Kejora menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

"Alhamdulillah, ya berjalan dengan lancar. Pertanyaannya banyak sekali dan lumayan lama," beber Lesti Kejora.

Baca Juga:

Selama pemeriksaan, istri Rizky Billar itu dicecar sekitar 27 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Lesti Kejora pun berharap kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Aktor Rizky Billar turut mendampingi istrinya, Lesti Kejora menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rizky Billar  lesti kejora  Lesti  Lesti dilaporkan  rizky billar dan lesti kejora  kasus Lesti Kejora 
BERITA RIZKY BILLAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp