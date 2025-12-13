Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lesti Kejora Makin Aktif di Kehamilan Ketiga, Rizky Billar Justru Muntah-Muntah

Sabtu, 13 Desember 2025 – 18:01 WIB
Lesti Kejora Makin Aktif di Kehamilan Ketiga, Rizky Billar Justru Muntah-Muntah - JPNN.COM
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Lesti Kejora saat ini sedang hamil anak ketiganya. Dia pun membagikan cerita unik mengenai kehamilan ketiganya kini.

Lesti mengaku dirinya makin aktif dan tak bisa diam di kehamilannya saat ini atau biasa disebut dengan istilah hamil kebo.

"Iya, memang enggak bisa diam. Justru malah yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil, itu selalu Papa (Rizky Billar), tuh," ujar Lesti Kejora di kawasan Cibubur, Jawa Barat.

Baca Juga:

Perempuan 26 tahun tersebut mengaku dirinya justru merasa pusing apabila tak berkegiatan.

Lesti mengatakan, di kehamilannya yang sekarang dirinya memang menjadi lebih aktif dan senang berkegiatan.

"Apalagi yang sekarang ini, yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya ke sana kemari, maunya berkegiatan. Malah pusing kalau enggak ada kegiatan, misalnya kayak libur," ucap Lesti Kejora.

Baca Juga:

"Padahal libur itu bisa istirahat, tetapi libur pun aku selalu, 'pengin keluar, yuk jalan, yuk ke mana, begitu,' harus ada kegiatan," sambungnya.

Uniknya, justru Rizky Billar yang merasakan 'efek samping' dari kehamilan sang istri.

Pedangdut Lesti Kejora sedang hamil anak ketiganya saat ini. Dia pun membagikan cerita unik soal kehamilannya kini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lesti kejora  Rizky Billar  lesti kejora hamil  Lesti Kejora dan Rizky Billar 
BERITA LESTI KEJORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp