Lesti Kejora Makin Aktif di Kehamilan Ketiga, Rizky Billar Justru Muntah-Muntah

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Lesti Kejora saat ini sedang hamil anak ketiganya. Dia pun membagikan cerita unik mengenai kehamilan ketiganya kini.

Lesti mengaku dirinya makin aktif dan tak bisa diam di kehamilannya saat ini atau biasa disebut dengan istilah hamil kebo.

"Iya, memang enggak bisa diam. Justru malah yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil, itu selalu Papa (Rizky Billar), tuh," ujar Lesti Kejora di kawasan Cibubur, Jawa Barat.

Perempuan 26 tahun tersebut mengaku dirinya justru merasa pusing apabila tak berkegiatan.

Lesti mengatakan, di kehamilannya yang sekarang dirinya memang menjadi lebih aktif dan senang berkegiatan.

"Apalagi yang sekarang ini, yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya ke sana kemari, maunya berkegiatan. Malah pusing kalau enggak ada kegiatan, misalnya kayak libur," ucap Lesti Kejora.

"Padahal libur itu bisa istirahat, tetapi libur pun aku selalu, 'pengin keluar, yuk jalan, yuk ke mana, begitu,' harus ada kegiatan," sambungnya.

Uniknya, justru Rizky Billar yang merasakan 'efek samping' dari kehamilan sang istri.