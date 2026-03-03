Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lesti Kejora Melahirkan Anak Ketiga, Rizky Billar Ungkap Reaksi Putra Sulung

Selasa, 03 Maret 2026 – 19:19 WIB
Lesti Kejora Melahirkan Anak Ketiga, Rizky Billar Ungkap Reaksi Putra Sulung - JPNN.COM
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pasalnya suami istri itu baru saja dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan pada 23 Februari 2026.

Rizky Billar mengungkap bagaimana reaksi putra sulungnya, Muhammad Levian Al-Fatih Billar ketika melihat adiknya yang baru lahir.

Baca Juga:

"Excited banget, senang banget," kata Rizky Billar di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pria berusia 30 tahun itu menyebut bahwa anak keduanya, Leshia Tivana Billar juga sudah mengerti mengenai kehadiran adik.

Baca Juga:

Menurutnya, putri pertamanya itu mulai memahami bahwa kini telah menjadi seorang kakak.

"Bukan cuma Abang L, yang masih satu tahun pun sudah mulai mengerti kalau dia, sekarang seorang kakak," tuturnya.

Rizky Billar pun mengungkap bagaimana reaksi putra sulungnya, Muhammad Levian Al-Fatih Billar ketika melihat adiknya tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rizky Billar  lesti kejora  Lesti Kejora melahirkan   Lesti 
BERITA RIZKY BILLAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp