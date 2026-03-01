Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lesti Kejora Pilih Istirahat dari Panggung Hiburan seusai Melahirkan

Minggu, 01 Maret 2026 – 04:13 WIB
Lesti Kejora Pilih Istirahat dari Panggung Hiburan seusai Melahirkan - JPNN.COM
Lesti Kejora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Lesti Kejora memutuskan untuk rehat sementara dari panggung hiburan seusai melahirkan anak ketiga.

Kabar itu dibenarkan oleh kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi, yang juga mewakili Rizky Billar.

Dia mengatakan bahwa langkah ini diambil agar Lesti dapat fokus memulihkan kondisi pascamelahirkan.

Baca Juga:

"Proses melahirkan cukup menyita energi, yang terpenting saat ini adalah sehat terlebih dahulu,” ujar Sadrakh, baru-baru ini.

Sebelumnya, Lesti juga sempat mengungkapkan ingin mengurangi aktivitasnya menjelang kelahiran anak ketiga.

"Sebenarnya masih ingin berkegiatan, tetapi disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran,” tulis Lesti dalam unggahannya.

Baca Juga:

Diketahui, Lesti Kejora melahirkan anak ketiga pada Senin (23/2). Dia melahirkan bayi perempuan.

Kabar kelahiran anak ketiga itu disampaikan langsung oleh Rizky Billar, melalui akunnya di Instagram.

Lesti Kejora memutuskan untuk rehat sementara dari dunia hiburan seusai melahirkan anak ketiga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lesti kejora  Rizky Billar  Lesti Kejora melahirkan   panggung hiburan 
BERITA LESTI KEJORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp