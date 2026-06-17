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JPNN.com - Entertainment - Musik

Lesti Ungkap Fakta Soal Kura Kura Dalam Perahu

Rabu, 17 Juni 2026 – 12:32 WIB
Lesti Ungkap Fakta Soal Kura Kura Dalam Perahu - JPNN.COM
Penyanyi dangdut, Lesti. Foto: Dok. 3D Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Kura Kura Dalam Perahu.

Single ke-31 tersebut diluncurkan bersama label rekaman, 3D Entertainment dan sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Saat pertama kali mendengarkan demo lagu Kura Kura Dalam Perahu, Lesti mengaku langsung jatuh hati. Lagu ciptaan Adibal Sahrul itu dinilai memiliki harmoni musik khas dengan lirik penuh makna dan kiasan yang unik.

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“Ketika aku dikasih lagu ini sama Kak Adi, aku langsung suka karena musiknya enak, liriknya juga penuh kiasan. Aku sampai mikir, kok bisa ya Kak Adi kepikiran bikin lirik seperti ‘untuk apa kau semai benih di batu karang, mana mungkin tumbuh mekar dan berkembang’,” ungkap Lesti, Rabu (17/6).

Sebelum Kura Kura Dalam Perahu resmi dirilis, Lesti terlebih dahulu meminta pendapat ayah, Endang Mulyana mengenai lagu tersebut.

Dia mengaku memiliki kebiasaan selalu meminta masukan dari sang ayah setiap kali hendak merilis karya baru.

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“Pas tahu single ini mau rilis, aku nanya dulu ke Bapak pendapatnya tentang lagu ini bagaimana. Aku memang punya kebiasaan kalau mau rilis lagu selalu tanya pendapat Bapak. Dan ternyata beliau suka sama lagu ini, makanya aku jadi makin yakin single ini akan jadi sesuatu,” tambah istri Rizky Billar itu.

Proses pengambilan gambar video musik dilakukan di sebuah studio di kawasan Jakarta Selatan. Untuk konsep video klip, Lesti menyerahkan penggarapannya kepada tim produksi, namun tetap memberikan sentuhan personal sesuai karakter yang diinginkan.

Penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Kura Kura Dalam Perahu.

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TAGS   Lesti  lesti kejora  Rizky Billar  Kura Kura Dalam Perahu  Lagu Lesti 
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