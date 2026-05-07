JPNN.com - Nasional

Letjen Robi Ditunjuk Jadi KaBAIS TNI, Pernah Menjadi Ajudan Prabowo

Kamis, 07 Mei 2026 – 16:09 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Foto: Puspen TNI

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letjen Robi Herbawan sebagai kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI definitif menggantikan pejabat sementara Letjen TNI Richard Tampubolon.

Informasi penunjukkan tersebut seperti disampaikan Kabiro Infohan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait pada Kamis (7/5).

"Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI," kata Rico, Kamis.

Dia mengatakan Letjen Robi yang lulus Akademi Militer (Akmil) 1994 menjabat KaBAIS dari posisi sebelumnya di Kemhan.

"Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," lanjut Rico. 

Dia mengatakan penunjukkan Robi sebagai KaBAIS TNI sebagai upaya organisasi melaksanakan regenerasi kepemimpinan. 

”Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara,” ungkap Rico.

Adapun, penunjukkan Robi sebagai KaBAIS TNI setelah persoalan mengguncang organisasi intelijen itu pada Maret lalu. 

TAGS   Kabais TNI  Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait  Letjen TNI Robi Herbawan  ajudan Prabowo  Panglima TNI  jenderal agus subiyanto  Prabowo Subianto 
