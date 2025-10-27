Lewat AgenBRILink, Irnaeni Jadi Pembuka Akses Keuangan Petani Kakao & Perempuan di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Akses terhadap layanan perbankan masih menjadi tantangan tersendiri di wilayah Papua.

Namun, semangat untuk berdaya terus menguat di tengah keterbatasan, salah satunya datang dari Irnaeni, pemilik AgenBRILink di Kampung Nawa Mulia, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapur.

Irnaeni sejak 2022 menjadi penghubung utama masyarakat dengan layanan keuangan sekaligus penggerak roda perekonomian di kampungnya.

Baca Juga: Keterbatasan Tak Jadi Penghalang Siaparia Hadirkan Layanan Keuangan AgenBRILink di Mentawai

Dia bercerita, motivasinya mendirikan AgenBRILink berawal dari keinginan mempermudah warga kampung bertransaksi tanpa harus pergi jauh ke kota.

Kini, melalui layanan perbankan BRI di kiosnya, masyarakat kampungnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang ke kota hanya untuk setor tunai, tarik tunai, mencairkan bantuan sosial (bansos), atau membayar tagihan.

“Saya di sini berusaha untuk melayani kebutuhan harian seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga membantu transaksi bagi penerima program bantuan sosial dari pemerintah, misal yang menjadi pemegang Kartu Merah Putih,” ujar Irnaeni.

Baca Juga: AgenBRILink Bikin Petani di Gowa Dekat dengan Akses Layanan Keuangan

Seiring waktu, kehadiran AgenBRILink miliknya pun makin dipercaya warga. Jumlah nasabah yang datang pun terus bertambah, dari yang awalnya hanya beberapa orang per hari menjadi puluhan.

Terlebih, kampung Nawa Mulia yang dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan kakao terbaik di Kabupaten Jayapura, membuat Irnaeni semakin percaya diri untuk bisa dekat dengan warga dan memahami kebutuhan mereka, terutama para petani kakao yang menjadi pelanggan tetapnya.