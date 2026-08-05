Lewat AI dan Riset, Tuntun Sekuritas Dorong Transformasi Investasi Modern

jpnn.com, JAKARTA - Tuntun Sekuritas Indonesia menggelar Tuntun Investment Talk bertajuk 'Modern Trading & Investing di Era AI' di Main Hall Bursa Efek Indonesia, pada Selasa (4/8).

Mengangkat tema Enhancing Investment Decision-Making Through Technology and Insight, kegiatan ini digelar sebagai bagian dari komitmen Tuntun Sekuritas Indonesia dalam mendorong peningkatan literasi pasar modal, khususnya terkait pemanfaatan teknologi, riset, dan artificial intelligence (AI) dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Dalam acara ini, Tuntun Sekuritas Indonesia menyoroti pengembangan berbagai fitur berbasis teknologi yang dihadirkan di aplikasi Tuntun, termasuk Tuntun AI, AI Broker Summary, Tuntun Research, Market Radar, Concept Sector, Investing & Trading Selection, serta fitur analisis lainnya yang dirancang untuk membantu investor memahami informasi pasar secara lebih efisien dan terarah.

Direktur Tuntun Sekuritas Indonesia, Ricki Juliandi mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara investor mengakses informasi, membaca peluang, dan mengambil keputusan investasi.

“Cara investor mengambil keputusan kini telah bergeser. Investor membutuhkan akses terhadap informasi yang lebih cepat, insight yang lebih relevan, serta dukungan teknologi yang dapat membantu mereka memahami pasar dengan lebih baik. Melalui Tuntun Investment Talk, kami ingin memperkuat edukasi mengenai bagaimana teknologi, riset, dan AI dapat digunakan secara bijak untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi,” ujar Ricki.

Menurut Ricki, kehadiran Tuntun AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan investor, melainkan sebagai alat bantu yang memperkaya proses analisis dan mempercepat pemahaman terhadap data pasar.

“AI bukan pengganti judgment investor. Teknologi hadir untuk membantu investor membaca informasi dengan lebih efisien, memahami konteks pasar dengan lebih luas, dan mengambil keputusan secara lebih terarah. Pada akhirnya, keputusan investasi tetap harus didasarkan pada pemahaman, profil risiko, dan tujuan masing-masing investor,” tambah Ricki.

Selain pemaparan mengenai teknologi, Tuntun Investment Talk juga membahas peran riset dalam membantu investor membangun pemahaman yang lebih terukur terhadap emiten dan kondisi pasar.