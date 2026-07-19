Lewat AIcosystem, Telkom Perkuat Kolaborasi AI Nasional di InnoVibes 2026

jpnn.com, BANDUNG - Bandung– PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berpartisipasi dalam InnoVibes 2026, forum inovasi yang diinisiasi oleh DKST ITB sebagai wadah kolaborasi antara industri, akademisi, startup, pemerintah, dan talenta digital dalam mendorong pengembangan AI di Indonesia.

Acara yang digelar di ITB Innovation Park, Bandung itu menghadirkan serangkaian agenda, mulai dari Focus Group Discussion (FGD), industry showcase, industry sharing, hingga networking session.

Para peserta berbagi wawasan mengenai perkembangan teknologi AI, mendiskusikan tantangan implementasinya di berbagai sektor, sekaligus menjajaki peluang kolaborasi untuk mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

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Pada hari pertama, Research & Growth Lead AI Campus Telkom berpartisipasi sebagai narasumber dalam FGD bertajuk Integrating AI Into Business Innovation bersama perwakilan ITB dan Bio Farma.

Diskusi tersebut membahas peran AI sebagai katalis inovasi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, InnoVibes juga menghadirkan FGD bertema Leveraging AI for Cybersecurity yang berfokus pada isu pemanfaatan AI untuk memperkuat sistem keamanan siber di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman digital.

Selanjutnya peserta mengikuti sesi live podcast bertajuk Implementation of Artificial Intelligence in the Electronics, Creative Industry, and Defense Sectors yang melibatkan praktisi dan pelaku industri.

Diskusi tersebut memberikan gambaran mengenai implementasi AI di berbagai sektor strategis sekaligus tantangan dan peluang pengembangannya.