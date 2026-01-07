Close Banner Apps JPNN.com
Lewat Alas Roban, Michelle Ziudith Debut Film Horor

Rabu, 07 Januari 2026 – 15:14 WIB
Lewat Alas Roban, Michelle Ziudith Debut Film Horor
Konferensi pers film Alasa Roban di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Aktris Michelle Ziudith membintangi film horor terbaru berjudul Alas Roban.

Perempuan 30 tahun tersebut mengaku, itu merupakan debut dia dalam film horor.

"Ini film yang aku sayangi sekali karena ini film horor pertamaku," ujar Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Aktris kelahiran Medan, Sumatera Utara itu memberanikan dirinya untuk mengambil proyek film.

Sebab sepanjang kariernya di dunia akting, Michelle Ziudith memang belum pernah berperan dalam film horor.

"Ya, akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke ranahnya Taskya (Taskya Namya), untuk icip sedikit, ternyata kapok, alhamdulillah," tuturnya lalu terkekeh.

Namun, dia tak mengungkapkan alasannya kapok untuk membintangi film horor lagi.

Walaupun demikian, Michelle Ziudith mengaku senang bisa membintangil Film Alas Roban.

Aktris Michelle Ziudith mengaku, Alas Roban merupakan film horor pertama yang dibintanginya.

TAGS   Michelle Ziudith  Alas Roban  film horor  Film Indonesia 
