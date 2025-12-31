Lewat BHC Harbour Fest, ASDP Ingin Tunjukkan Pelabuhan Bisa Jadi Ruang Budaya

Rabu, 31 Desember 2025 – 20:16 WIB

jpnn.com, BAKAUHENI - ASDP menggelar festival BHC Harbour Fest di Siger Park, Bakauheni Harbour City, pada 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Festival ini menjadi ruang perjumpaan antara perjalanan dan pengalaman—sebuah wajah lain dari pelabuhan yang selama ini dikenal sebagai simpul mobilitas.

Melalui BHC Harbour Fest, ASDP Indonesia Ferry (Persero) ingin menunjukkan bahwa pelabuhan juga dapat menjadi ruang budaya dan harapan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyebut Bakauheni Harbour City lahir dari keyakinan infrastruktur publik memiliki makna sosial yang lebih luas.

“Pelabuhan bukan hanya tempat berpindah, tetapi tempat bertemu. Di sinilah perjalanan bersentuhan dengan cerita, dan ekonomi bertemu dengan budaya,” ujarnya.

Selama sepekan, kawasan BHC dipenuhi ragam aktivitas: pertunjukan musik lintas generasi, atraksi budaya Lampung, hingga Festival Kuliner yang menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM lokal.

Aroma masakan khas Lampung Selatan menyatu dengan semilir angin laut, sementara Menara Siger berdiri sebagai latar yang mengikat suasana—simbol perjumpaan antara tradisi dan masa depan.

Namun, BHC Harbour Fest tidak semata tentang kemeriahan.