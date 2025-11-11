Lewat BRINS Mobile, Nasabah Kini Bisa Hubungi Call Center Tanpa Pulsa

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) meluncurkan layanan Call Center Bebas Pulsa berbasis teknologi Voice over Internet Protocol (VOIP) yang dapat diakses langsung melalui aplikasi BRINS Mobile.

Melalui layanan ini, nasabah dapat berkomunikasi dengan Agent Call Center Melisha tanpa perlu menggunakan pulsa, cukup dengan koneksi internet.

Teknologi VOIP memungkinkan panggilan suara dilakukan secara digital dengan mengubah sinyal analog menjadi data, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan tetap berkualitas tinggi.

Peluncuran layanan Call Center Bebas Pulsa ini menjadi langkah strategis BRINS dalam memperkuat interaksi dan kedekatan dengan nasabah di seluruh Indonesia.

Dengan fitur ini, pengguna dapat menghubungi Call Center BRINS kapan saja selama 24 jam penuh untuk berbagai kebutuhan, mulai dari informasi produk, pembelian atau perpanjangan polis, pengajuan klaim, hingga layanan darurat.

Untuk memastikan kenyamanan pengguna, BRINS juga menyiapkan sistem Call Back Service, yang memungkinkan agen Call Center menghubungi kembali pelanggan jika terjadi gangguan jaringan selama proses panggilan.

Seluruh interaksi nasabah terekam dalam sistem tiket pelaporan, sehingga setiap permintaan atau keluhan mendapatkan tindak lanjut hingga tuntas.

Menurut BRINS, layanan Call Center berbasis VOIP ini merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan (new customer experience) yang lebih responsif dan bebas hambatan biaya.