Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

Lewat BSI Program PINTAR SiMuda Investasiku, Inves Reksa Dana Mulai Rp10 Ribu

Senin, 27 April 2026 – 20:01 WIB
PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Foto dok BSI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) turut ambil bagian sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) bersama sejumlah perbankan lainnya.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo menuturkan perseroan berperan dalam memperluas akses investasi melalui edukasi, pemasaran, serta penyediaan layanan transaksi reksa dana yang mudah dijangkau masyarakat.

Melalui program ini, sambung Anggoro, BSI menawarkan produk Reksa Dana Pasar Uang Syariah yang relatif rendah risiko, likuid, dan sesuai bagi investor pemula.

Dengan minimum investasi mulai dari Rp10.000 serta tanpa biaya pembelian dan pencairan, masyarakat terutama generasi muda didorong untuk mulai berinvestasi secara konsisten dan terencana.

Proses pendaftaran bisa dilakukan secara sederhana melalui booth yang tersedia maupun kanal digital, didukung oleh tenaga pemasaran berizin (WAPERD).

BSI menyediakan beragam pilihan produk reksa dana syariah dari sejumlah manajer investasi terkemuka, antara lain Mandiri Manajemen Investasi, Bahana TCW Investment Management, Manulife Aset Manajemen Indonesia, Sucorinvest Asset Management, Trimegah Asset Management, serta Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Untuk meningkatkan partisipasi, BSI juga menghadirkan program bundling pada peluncuran PINTAR Reksa Dana SiMuda, yang dikombinasikan dengan produk Tabungan E-Mas.

Melalui skema ini, nasabah berkesempatan memperoleh reward saldo Tabungan E-Mas untuk pembelian produk reksa dana Rp500 ribu dan Tabungan E-mas Rp500 ribu sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BSI  Bank Syariah Indonesia  investasi  reksa dana 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp