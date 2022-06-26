Lewat Campaign Move Your Way, Ardiles Rayakan Movement Personal

jpnn.com, JAKARTA - Ardiles meluncurkan koleksi terbarunya yang bertajuk Geonergy.

Peluncuran koleksi tersebut merupakan bagian dari kampanye Move Your Way, yang sekaligus tagline utama brand yang menaungi dua lini utamanya, yaitu Ardiles Lifestyle dan Ardiles Performance.

Campaign tersebut membawa pesan bahwa movement merupakan sesuatu yang personal, ditentukan oleh ritme, tujuan, dan cara masing-masing individu.

"Movement tidak selalu tentang menjadi yang tercepat atau terbaik. Sebagian besar orang bergerak untuk mencapai versi terbaik dari diri mereka sendiri. Setiap orang punya perjalanan, ritme, dan progres masing-masing," ujar Head Strategist Markom Performance, Ilham Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).

Sebagai bagian dari campaign tersebut, Ardiles juga memperkenalkan tema utama rilisan terbarunya bertajuk Geonergy.

Geonergy merupakan sebuah konsep yang terinspirasi dari gagasan bahwa seluruh elemen di dunia, bergerak dalam ritme yang stabil, mulai dari atom terkecil hingga pergerakan bumi di bawah kaki manusia.

Melalui Geonergy, Ardiles ingin menghubungkan movement manusia dengan ritme alami bumi.

Filosofi itu menjadi dasar pengembangan produk yang tak hanya fokus pada fungsi dan performa, tetapi juga kenyamanan movement yang natural untuk aktivitas sehari-hari.