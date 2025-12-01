Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lewat Cara Ini INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

Senin, 01 Desember 2025 – 22:51 WIB
Lewat Cara Ini INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan - JPNN.COM
INALUM menggelar Customer Gathering 2025. Foto dok Inalum

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) mencatat capaian penjualan yang membanggakan.

Hingga Oktober 2025, volume penjualan aluminium INALUM mencapai 236.517 ton, melampaui target RKAP sebesar 231.034 ton atau 102,4% dari target tahunan.

Pencapaian ini juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 227.114 ton.

Baca Juga:

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita mengungkapkan apresiasi kepada para pelanggan dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang selama ini diberikan.

Melati menuturkan hubungan yang baik antara perusahaan dan para customer merupakan fondasi kuat bagi pertumbuhan industri aluminium nasional.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kebijakan dan praktisi industri yang terus menjaga ekosistem pasar aluminium tetap kondusif dan penuh optimisme.

Baca Juga:

Pertumbuhan penjualan INALUM sepanjang 2025 tidak lepas dari meningkatnya permintaan dari berbagai sektor industri dalam negeri, termasuk sektor ekstrusi, otomotif, kabel, hingga industri lembaran aluminium.

Produk utama INALUM seperti Ingot G1 masih menjadi kontributor terbesar penjualan, disusul produk-produk lainnya seperti Ingot S1B, Alloy, Billet, Molten, dan Ingot S2.

INALUM juga memberikan penghargaan kepada para pelanggan loyal dari setiap lini produk sebagai wujud terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inalum  PT Inalum  PT Indonesia Asahan Aluminium  Indonesia Asahan Aluminium 
BERITA INALUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp