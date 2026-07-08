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JPNN.com - Ekonomi

Lewat Cara Ini, Pegadaian Dorong Mahasiswa Melek Literasi Keuangan

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:08 WIB
Lewat Cara Ini, Pegadaian Dorong Mahasiswa Melek Literasi Keuangan - JPNN.COM
PT Pegadaian menyelenggarakan edukasi literasi keuangan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kota Tangerang Selatan. Foto: Dokumentasi PT Pegadaian

jpnn.com - PT Pegadaian (Persero) menyelenggarakan edukasi literasi keuangan di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan yang difokuskan untuk mahasiswa tersebut digelar di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kota Tangerang Selatan.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan kegiatan literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan finansial yang sehat.

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"Agar mahasiswa tidak hanya mampu mengambil keputusan finansial yang tepat, tetapi lebih dari itu bisa menjadi agen literasi keuangan hingga berdampak positif bagi lingkungan sekitar," ucap Eka, Selasa (7/7).

Menurutnya, para mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam mencapai kemandirian finansial.

"Berbagai materi disampaikan kepada para mahasiswa, di antaranya pengelolaan anggaran pribadi, pengaturan arus kas, dan pentingnya dana darurat," ujarnya.

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"Kami berkomitmen memperluas literasi serta inklusi keuangan dengan menghadirkan edukasi yang praktis, relevan, dan mudah dipahami," sambung Eka.

Selain memberikan pemahaman tentang kemandirian finansial, kata Eka, kegiatan yang pihaknya selenggarakan ini memiliki upaya untuk mencetak duta literasi keuangan.

PT Pegadaian mengajak mahasiswa memahami literasi keuangan sebagai fondasi mencapai kemandirian finansial.

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TAGS   Pegadaian  literasi keuangan  Finansial  Mahasiswa 
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