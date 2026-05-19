Lewat Clean Energy Day 2026, PLN Indonesia Power Perkuat Electrifying Lifestyle

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 2.214 pegawai PLN Indonesia Power aktif mengikuti pelaksanaan program Clean Energy Day (CED) 2026 dalam penerapan Electrifying Lifestyle atau gaya hidup listrik di lingkungan kerja.

Program yang dilaksanakan pada 17 April, 24 April, dan 8 Mei 2026 tersebut diwujudkan melalui berbagai aksi nyata rendah emisi, seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik (Electric Vehicle /EV), berjalan kaki dan bersepeda menuju tempat kerja.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, perusahaan berhasil mencatat total reduksi emisi sebesar 41.648,24 kg CO2e atau rata-rata kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,5 kg CO2e per pegawai.

Selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, program ini juga menghasilkan efisiensi energi dan penghematan biaya operasional perusahaan.

PLN Indonesia Power mencatat efisiensi biaya energi sebesar Rp205.402.308,17 serta penghematan bahan bakar minyak mencapai 16.699,37 liter selama program berlangsung.

Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan CED merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.

“Clean Energy Day bukan sekadar kampanye sesaat, tetapi bagian dari transformasi budaya perusahaan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Melalui semangat Electrifying Lifestyle, kami ingin mendorong kebiasaan positif seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, berjalan kaki, maupun bersepeda sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pengurangan emisi dan masa depan energi bersih Indonesia,” ujar Bernadus.

Dia menambahkan, PLN Indonesia Power terus mendorong implementasi transisi energi tidak hanya melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi juga melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.