Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lewat Clean Energy Day, PLN Indonesia Power Ajak Pegawai Terapkan Gaya Hidup Hijau

Kamis, 16 April 2026 – 17:01 WIB
Lewat Clean Energy Day, PLN Indonesia Power Ajak Pegawai Terapkan Gaya Hidup Hijau - JPNN.COM
Pegawai PLN Indonesia Power (Ilustrasi). Foto dok PLN IP

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power meluncurkan program Clean Energy Day, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan praktik keberlanjutan di sektor ketenagalistrikan.

Program ini diresmikan oleh jajaran direksi dan disaksikan oleh seluruh pegawai PLN Indonesia Power dari berbagai unit bisnis di seluruh Indonesia pada Rabu (15/4).

Direktur Utama Bernadus Sudarmanta menjelaskan peluncuran Clean Energy Day menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendorong perubahan budaya kerja yang lebih berkelanjutan, melalui penguatan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta penerapan gaya hidup ramah lingkungan di lingkungan kerja.

Baca Juga:

Bernadus menegaskan program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan perubahan yang berdampak luas.

“Program Clean Energy Day merupakan langkah nyata PLN Indonesia Power dalam membangun budaya kerja berkelanjutan, mendorong efisiensi energi, perubahan pola pikir, dan partisipasi aktif seluruh insan perusahaan demi masa depan energi Indonesia yang lebih bersih,” ujar Bernadus.

Pada kesempatan yang sama, PLN Indonesia Power juga meluncurkan fitur inPACT yang terintegrasi dalam aplikasi internal IPKu untuk mendorong perubahan perilaku pegawai secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Fitur ini memiliki dua fungsi utama:

  1. Meningkatkan kesadaran transisi energi melalui pencatatan moda transportasi harian sekaligus memantau jejak emisi.
  2. Mendorong kesehatan fisik dan mental lewat fitur Morning Quest .

Fitur inPACT bisa memudahkan pegawai berpartisipasi aktif dalam gerakan keberlanjutan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Program Clean Energy Day merupakan langkah nyata PLN Indonesia Power dalam membangun budaya kerja berkelanjutan, mendorong efisiensi energi,perubahan pola pikir

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN Indonesia Power  PT PLN Indonesia Power  gaya hidup hijau  PLN 
BERITA PLN INDONESIA POWER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp