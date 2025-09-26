Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Lewat Community Care Month, FWD Insurance Ingin Lakukan Aksi Sosial Nyata Bagi Warga

Jumat, 26 September 2025 – 00:50 WIB
Lewat Community Care Month, FWD Insurance Ingin Lakukan Aksi Sosial Nyata Bagi Warga - JPNN.COM
Lewat Community Care Month, FWD Insurance ingin mendorong keterlibatan karyawan dalam aksi sosial yang ditujukan kepada komunitas dan masyarakat umum. Foto: FWD Insurance

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia sebagai perusahaan asuransi menghadirkan rangkaian program kepedulian terhadap sosial bertajuk Community Care Month.

Program itu merupakan wujud nilai perusahaan untuk melakukan aksi sosial yang berdampak bagi masyarakat.

Program itu akan berlangsung pada Agustus hingga September 2025.

Baca Juga:

Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik mengatakan lewat Community Care Month, pihaknya ingin mewujudkan nilai dan mendorong keterlibatan karyawan dalam aksi sosial yang ditujukan kepada komunitas dan masyarakat umum.

"Melalui Community Care Month kami juga turut mengundang nasabah untuk ikut serta, sehingga kegiatan ini memberikan dampak positif yang lebih luas,” kata Rudy dalam siaran persnya, Kamis (25/9).

Community Care Month dimulai dengan pelaksanaan sesi in-class education JA SparktheDream di Bali.

Baca Juga:

Program literasi keuangan yang telah memasuki tahun ketiganya itu digelar bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Itu bertujuan membekali siswa sekolah menengah pertama dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan pribadi agar mereka mampu mengendalikan masa depan finansial mereka.

Lewat Community Care Month, FWD Insurance ingin mendorong keterlibatan karyawan dalam aksi sosial yang ditujukan kepada komunitas dan masyarakat umum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FWD Insurance  Aksi Sosial  literasi keuangan  Sekolah Luar Biasa 
BERITA FWD INSURANCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp