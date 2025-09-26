Lewat Community Care Month, FWD Insurance Ingin Lakukan Aksi Sosial Nyata Bagi Warga

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia sebagai perusahaan asuransi menghadirkan rangkaian program kepedulian terhadap sosial bertajuk Community Care Month.

Program itu merupakan wujud nilai perusahaan untuk melakukan aksi sosial yang berdampak bagi masyarakat.

Program itu akan berlangsung pada Agustus hingga September 2025.

Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik mengatakan lewat Community Care Month, pihaknya ingin mewujudkan nilai dan mendorong keterlibatan karyawan dalam aksi sosial yang ditujukan kepada komunitas dan masyarakat umum.

"Melalui Community Care Month kami juga turut mengundang nasabah untuk ikut serta, sehingga kegiatan ini memberikan dampak positif yang lebih luas,” kata Rudy dalam siaran persnya, Kamis (25/9).

Community Care Month dimulai dengan pelaksanaan sesi in-class education JA SparktheDream di Bali.

Program literasi keuangan yang telah memasuki tahun ketiganya itu digelar bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Itu bertujuan membekali siswa sekolah menengah pertama dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan pribadi agar mereka mampu mengendalikan masa depan finansial mereka.