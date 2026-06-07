Lewat CSR Awards 2026, Warta Ekonomi Apresiasi Perusahaan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan melalui ajang Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2026.

Penghargaan yang mengusung tema “Recognizing Impact, Inspiring Sustainable Change” ini menjadi bentuk pengakuan bagi korporasi yang mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terukur dan berkelanjutan.

CEO Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengatakan praktik CSR di Indonesia saat ini telah berkembang menjadi standar baru dalam dunia bisnis yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Perusahaan tidak lagi cukup hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga dituntut menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan sosial, lingkungan, dan pembangunan bangsa," ujar Ihsan, Kamis (4/6).

Penilaian Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2026 dilakukan melalui kombinasi metode desk research dan media monitoring.

Tim peneliti Warta Ekonomi mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kesejahteraan karyawan, serta kepemilikan sertifikasi keberlanjutan.

Selain itu, persepsi publik terhadap perusahaan juga dianalisis melalui pemantauan media nasional, regional, dan berbagai platform digital.

Dalam proses penilaian, tim melakukan evaluasi terhadap 200 perusahaan dan menemukan 183 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk masuk tahap nominasi.