Lewat Customs Goes to School, Bea Cukai Edukasi Pelajar di Kotabaru dan Jagoi Babang

jpnn.com, KOTABARU - Bea Cukai memperkuat edukasi kepada generasi muda melalui program Customs Goes to School (CGTS).

Kali ini, CGTS digelar oleh Bea Cukai Kotabaru di SMK Negeri 1 Kotabaru, Kalimantan Selatan, dan Bea Cukai Jagoi Babang di SMA Methodist Sanggau Ledo, Kalimantan Barat.

Program ini bertujuan meningkatkan literasi kepabeanan dan cukai sekaligus memperkenalkan peluang pendidikan serta karier di lingkungan Kementerian Keuangan.

Di SMK Negeri 1 Kotabaru, kegiatan yang digelar pada Rabu (29/7) mendapat sambutan antusias dari para siswa.

Melalui pemaparan interaktif, peserta dikenalkan dengan visi dan misi Bea Cukai serta empat fungsi utama institusi, yaitu sebagai trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector.

Siswa juga memperoleh pengetahuan mengenai proses ekspor dan impor, barang kena cukai, serta berbagai unit operasional khusus Bea Cukai, seperti Marine Customs, Customs Dog Protecting Unit (K-9), dan Laboratorium Bea Cukai.

Tidak hanya itu, Bea Cukai Kotabaru juga memberikan informasi mengenai jalur rekrutmen CPNS Bea Cukai dan pendidikan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, termasuk berbagi pengalaman dari pegawai Bea Cukai yang berhasil meniti karier melalui jalur tersebut.

Sementara itu, Bea Cukai Jagoi Babang menyelenggarakan Customs Goes to School di SMA Methodist Sanggau Ledo pada Kamis (30/7).