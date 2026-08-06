Lewat Durian, Madame Whimpsy dan King Masmus Gali Potensi Pasuruan

jpnn.com, PASURUAN - Musisi reggae asal Pasuruan, Madame Whimpsy berkolaborasi dengan King Masmus lewat single yang bertitel Durian.

Lagu tersebut bakal dirilis pada 14 Agustus 2026 melalui DoggyHouse Records, label independen yang dikelola oleh band ska legendaris Shaggydog.

Di balik judulnya yang terdengar sederhana dan jenaka, lagu Durian menghadirkan narasi yang memadukan kampanye sosial, identitas budaya lokal, hingga refleksi mengenai cara manusia memandang perbedaan.

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Kolaborasi lahir dari hubungan pertemanan yang telah terjalin cukup lama. Madame Whimpsy dan King Masmus kerap berdiskusi mengenai berbagai isu sosial, berangkat dari kesamaan visi bahwa musik dapat menjadi medium untuk menyampaikan gagasan secara dekat dan relevan kepada masyarakat.

Awalnya, Madame Whimpsy menawarkan konsep lagu yang mengangkat kampanye penghentian praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sebuah isu yang dekat dengan latar belakangnya sebagai seseorang yang tumbuh di kawasan pesisir.

Namun, seiring berkembangnya proses kreatif, keduanya sepakat bahwa proyek ini perlu menjadi ruang pertemuan dua karakter musikal yang berbeda.

Madame Whimpsy tetap mempertahankan identitas sebagai musisi yang konsisten mengangkat isu-isu sosial, sementara King Masmus menghadirkan pendekatan lirik yang ringan, jenaka, dan sarat metafora.

Perpaduan dua perspektif tersebut kemudian melahirkan identitas baru dalam Durian. Inspirasi judul lagu justru muncul dari momen yang sangat spontan.