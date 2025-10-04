Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lewat Eco Green Fest 2025, PGN Dorong Budaya Hijau

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 03:44 WIB
Lewat Eco Green Fest 2025, PGN Dorong Budaya Hijau - JPNN.COM
Salah satu operasional PGN. Foto: Dokumentasi PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Eco Green Fest 2025 di Kantor Pusat PGN, Jakarta, pada 2–3 Oktober 2025.

Direktur Strategi & Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mengatakan keberlanjutan tidak cukup hanya dengan kebijakan besar, tetapi juga dapat dilakukan mulai dari langkah kecil sehari-hari.

Ajang ini menjadi inisiatif strategis perusahaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam budaya kerja sekaligus kehidupan sehari-hari karyawan, sehingga semangat hijau dapat tumbuh dan terimplementasi secara konsisten.

“Kami percaya perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan harus dimulai dari kesadaran individu. Harapannya kolaborasi individu yang peduli lingkungan dengan strategi bisnis berkelanjutan akan memperkuat daya saing dan membuka peluang ekonomi hijau,” ujar Mirza.

Mirza menjelaskan, kolaborasi antara individu yang memiliki kepedulian lingkungan dan korporasi yang menjalankan strategi bisnis berkelanjutan akan melahirkan dampak yang lebih luas.

Tidak hanya sebatas menjaga kelestarian lingkungan, namun juga menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat daya saing usaha, serta memberi manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, menjelaskan festival ini mengusung lima pilar utama, mulai dari Green Movement hingga Green Entertainment.

Selain itu, PGN juga menerapkan kebijakan “Empty-Glass Policy” yang dirancang untuk mengurangi limbah air sekaligus membangun gaya hidup sehat.

Perusahaan Gas Negara (PGN) berkomitmen dalam mendukung transisi menuju energi bersih dengan mendorong terciptanya budaya hijau di lingkungan perusahaan.

TAGS   PGN  Perusahaan Gas Negara  Energi bersih  Hemat Energi 
