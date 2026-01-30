Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lewat Ekspor Perdana, Ubur-Ubur Asal Kepulauan Buton Tembus Pasar Tiongkok

Jumat, 30 Januari 2026 – 10:53 WIB
Lewat Ekspor Perdana, Ubur-Ubur Asal Kepulauan Buton Tembus Pasar Tiongkok - JPNN.COM
Sebanyak 15,45 ton ubur-ubur diekspor ke Tiongkok dalam kegiatan ekspor perdana. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Komoditas perikanan asal Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara, resmi menembus pasar internasional.

Sebanyak 15,45 ton ubur-ubur diekspor ke Tiongkok dalam kegiatan ekspor perdana yang dilakukan oleh PT Triko Bina Nusantara melalui Pelabuhan Murhum Baubau.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling melepas ekspor tersebut, menyampaikan apresiasinya atas sinergi lintas instansi yang terbangun.

Baca Juga:

Dia menilai peran Bea Cukai Kendari sangat strategis dalam memastikan seluruh proses ekspor berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Menurut Hugua, kegiatan ekspor perdana ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Dia menyebut bahwa penguatan ekspor berbasis potensi daerah merupakan wujud nyata implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Kendari, Taufik Sapto Harsono, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung pelaku usaha daerah untuk menembus pasar internasional.

Dia mengatakan bahwa Bea Cukai tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga memberikan pelayanan optimal agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Sebanyak 15,45 ton ubur-ubur diekspor ke Tiongkok dalam kegiatan ekspor perdana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Pasar Tiongkok  ekspor  Komoditas  Ekspor Perdana 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp