Lewat Festival Pasar Rakyat, Kredit Pintar Buka Ruang Naik Level Bagi UMKM

jpnn.com, CIMAHI - Kredit Pintar menghadirkan ruang pertemuan antara hiburan, edukasi, dan peluang nyata bagi UMKM pada Minggu, (26/4).

Festival ini menjadi bagian dari campaign #TemanAturUang, yang mengajak masyarakat berani melangkah lebih jauh dalam mengembangkan usaha dan meraih masa depan yang lebih sejahtera.

Puluhan pelaku UMKM lokal turut ambil bagian dalam bazar yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Mulai dari kuliner, minuman, hingga produk fesyen dan kerajinan tangan, setiap lapak menghadirkan cerita perjuangan. Bagi banyak pelaku usaha, festival ini bukan hanya tentang penjualan, tetapi juga membuka peluang eksposur, jejaring, dan pengembangan usaha.

“Festival Pasar Rakyat ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui campaign #TemanAturUang, kami ingin menegaskan bahwa Kredit Pintar tidak hanya menyediakan akses finansial, tetapi juga hadir sebagai teman yang mendukung masyarakat dalam mencari peluang, mengembangkan usaha, dan berani naik level," ujar Ronny Andi Kasim, Presiden Direktur Kredit Pintar.

Selain itu, Ronny menuturkan kegiatan hiburan untuk masyarakat ini juga merupakan bentuk kepedulian sosial dan terima kasih Kredit Pintar terhadap para nasabah serta masyarakat umum lainnya.

Dengan demikian, festival ini dirancang sebagai pengalaman yang fun, ringan, dan tetap edukatif, sekaligus memberdayakan pelaku UMKM serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami percaya setiap pelaku UMKM memiliki potensi besar untuk tumbuh. Yang dibutuhkan bukan hanya modal, tetapi juga akses, literasi, dan ruang untuk berkembang. Festival ini kami hadirkan sebagai ruang tersebut—inklusif, edukatif, dan memberdayakan,” tutur Ronny.