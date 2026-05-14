Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lewat Film & Diskusi Publik, KLH Perkuat Kampanye Perlindungan Mangrove

Kamis, 14 Mei 2026 – 17:31 WIB
Lewat Film & Diskusi Publik, KLH Perkuat Kampanye Perlindungan Mangrove - JPNN.COM
Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar acara bertajuk Dari Hulu ke Hilir, Kisah Interaksi Masyarakat dan Alam. Foto dok KLH

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar acara bertajuk Dari Hulu ke Hilir, Kisah Interaksi Masyarakat dan Alam.

Adapun rangkaian kegiatan meliputi pemutaran film dan diskusi publik, untuk mengajak generasi muda peduli terhadap perlindungan mangrove dan lahan gambut.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat menuturkan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem mangrove dan lahan gambut.

Baca Juga:

Hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Menurutnya, mangrove dan gambut memiliki peran strategis sebagai penyimpan karbon alami, sekaligus penyangga kehidupan, termasuk sumber mata pencaharian masyarakat.

Jumhur juga menyebut, komitmen pemerintah atas penguatan tata kelola mangrove tertanam melalui fondasi hukum mandat PP Nomor 27 Tahun 2026.

Baca Juga:

Saat ini pemerintah tengah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional. Rencana tersebut akan menjadi pedoman arah kebijakan nasional dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu.

Dia juga mengajak generasi muda untuk berhenti khawatir terhadap krisis iklim dan mulai bertindak dengan turut serta dalam aksi nyata menjaga lingkungan, termasuk ekosistem mangrove dan gambut.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama dengan program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), sebagai upaya KLH/BPLH untuk memperluas literasi lingkungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KLH  Kementerian Lingkungan Hidup  tanam mangrove  mangrove  film 
BERITA KLH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp