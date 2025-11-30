Lewat First Aid Squad, Kodam Jaya Latih dan Ajak Pelajar Tanam Mangrove di Marunda

jpnn.com, JAKARTA - Kodam Jaya kembali melanjutkan pembinaan generasi muda melalui First Aid Squad Volume 2, bagian dari Program Jaga Warga yang diinisiasi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi.

Kegiatan yang digelar di kawasan pesisir Cilincing–Marunda, Jakarta Utara, merupakan kelanjutan dari pelatihan sebelumnya dan pada pelaksanaan kedua ini dirancang lebih fokus, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pelajar.

Sebanyak 40 pelajar dari berbagai SMA mengikuti pelatihan dasar pertolongan pertama.

"Jumlah peserta ditingkatkan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas pelatihan, sehingga seluruh siswa dapat mengikuti materi secara fokus, interaktif, dan memperoleh pendampingan yang optimal," kata Pangdam Jaya, Mayjen TNI Deddy Suryadi dikutip JPNN.com, Minggu (30/11).

Pelatihan itu sendiri dipandu oleh tenaga kesehatan berkompeten dan bersertifikasi dari Kesdam Jaya serta Rumah Sakit Tingkat II Moh. Ridwan Meuraksa.

"Materi yang diberikan mencakup penilaian awal korban, langkah pertolongan pertama yang tepat, hingga cara menjaga ketenangan dan koordinasi saat menghadapi situasi darurat," lanjutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman mangrove di kawasan pesisir Cilincing–Marunda, Jakarta Utara dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia.

Penanaman ini dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi dan didampingi oleh Kelompok Tani Rumah Mangrove Marunda yang selama ini aktif menjaga ekosistem kawasan pesisir tersebut.