Lewat Fitur Sukha di Livin by Mandiri, Hewan Kurban Bisa Dipilih Hingga Dipantau Proses Distribusinya

Kamis, 14 Mei 2026 – 18:34 WIB
Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri. Foto dok Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.

Melalui fitur ini, nasabah bisa memilih hewan kurban, melakukan pembayaran, hingga memantau proses distribusi hanya melalui satu aplikasi.

Layanan yang telah hadir sejak Juni 2024 itu dikelola bersama Mandiri Amal Insani (MAI), lembaga amil zakat nasional yang terafiliasi dengan Bank Mandiri dan aktif mengelola zakat serta penyaluran sosial dari nasabah maupun masyarakat luas.

Menurut Ketua MAI Bily Arkan, kehadiran fitur tersebut kini menjadi solusi praktis bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi agar tetap dapat menjalankan ibadah kurban secara nyaman dan amanah.

“Salah satu kenyamanan yang ditawarkan adalah kemudahan memilih berbagai jenis hewan kurban mulai dari kambing, domba, sapi utuh, hingga program patungan 1/7 sapi sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial setiap nasabah pekurban yang ditawarkan pada fitur ini,” ujar Bily dalam keterangannya.

Caranya, nasabah cukup klik fitur "Sukha" lalu pilih menu “Donasi & Zakat”, memilih “Kurban MAI”, menentukan jenis hewan kurban, memasukkan jumlah pembelian dan nama pekurban, lalu menyelesaikan pembayaran yang langsung terintegrasi dengan rekening tabungan di Livin’ by Mandiri.

Bagi masyarakat yang ingin menjangkau penerima manfaat lebih luas, tersedia pula program “Pelosok Negeri” yang menyalurkan hewan kurban ke berbagai daerah di Indonesia.

Harga yang ditawarkan pun variatif, mulai dari Rp2 jutaan untuk kambing atau program patungan sapi hingga belasan juta rupiah untuk sapi utuh.

Layanan kurban digital di Livin’ Sukha menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan finansial dan sosial yang terintegrasi dalam Livin’ by Mandiri.

