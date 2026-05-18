JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Lewat Gang Dagang, Netzme dan Ruangguru Dorong UMKM Melek Digital

Senin, 18 Mei 2026 – 16:31 WIB
PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) berkolaborasi dengan Ruangguru resmi meluncurkan platform Gang Dagang di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/5). Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) berkolaborasi dengan Ruangguru resmi meluncurkan platform Gang Dagang di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/5).

Peluncuran platform itu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Indonesia Kpw Jakarta.

Diketahui, Gang Dagan adalah program gamifikasi literasi keuangan dan digital untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Layanan itu sebagai solusi inovatif dengan pendekatan gamifikasi yang interaktif dan langsung aplikatif.

Selain itu, platform itu hadir dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, aplikatif, dan relevan dengan keseharian pelaku usaha.

Berbeda dari program literasi keuangan konvensional, Gang Dagang mengusung konsep gamifikasi yang menempatkan peserta sebagai pemain dalam simulasi bisnis yang nyata.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menyambut baik atas kolaborasi Netzme dan Ruangguru melalui Gang Dagang.

Dia mengatakan program itu sejalan dengan semangat Jakpreneur dan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong transformasi digital serta meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

"Sebagai pusat ekonomi dan transformasi digital nasional, DKI Jakarta dinilai menjadi lokasi strategis untuk peluncuran cohort pertama program Gang Dagang,” kata Suharini.

Kehadiran Gang Dagang sejalan dengan semangat Jakpreneur dan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong transformasi digital serta meningkatkan UMKM.

