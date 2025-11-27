Lewat Inovasi Produk & Ekspansi, BRI Life Perkuat Pelayanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang modern, relevan dan mudah dijangkau masyarakat.

Division Head of Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution mengatakan pertumbuhan positif industri asuransi sepanjang 2025 menjadi landasan bagi BRI Life untuk memperkuat inovasi produk sekaligus memperluas jaringan layanan di berbagai wilayah.

Ade menuturkan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan finansial jangka panjang terus meningkat, sehingga perusahaan perlu meresponsnya melalui produk dan layanan yang semakin adaptif.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman berasuransi yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Tidak hanya melalui inovasi produk, tetapi juga dengan kedekatan layanan dan akses yang semakin mudah. BRI Life memastikan bahwa setiap solusi yang kami hadirkan relevan, sederhana, dan memberikan nilai nyata bagi nasabah,” ujar Ade Nasution.

Sepanjang kuartal ketiga dan keempat 2025, BRI Life memperkenalkan sejumlah produk baru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan proteksi dari berbagai segmen masyarakat.

BRI Life menghadirkan produk Asuransi Unggulan Pilihan Keluarga ARUNIKA, yang dipasarkan melalui channel Bancassurance.

Produk ini dirancang sebagai solusi perlindungan jiwa yang komprehensif guna memberikan perlindungan finansial seumur hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat kelas menengah di Indonesia.

Kemudian BRI Life merelease produk BRILifeInspira. Produk ini merupakan asuransi jiwa tradisional jangka panjang yang dirancang untuk memberikan perlindungan hingga usia lanjut serta menjaga keberlanjutan finansial keluarga tertanggung di masa depan.