Lewat IYSDGS 2026, Universitas Bakrie Ajak Sektor Lintas Jaga Ketahanan Air

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie melalui Program Studi Ilmu Politik kembali menyelenggarakan Indonesian Youth SDGs Summit atau IYSDGS 2026 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta.

Mengusung tema “Next-Gen Solutions for Energy and Food Security”, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi internasional, sektor swasta, komunitas, dan generasi muda dalam membahas isu ketahanan air, ketahanan pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan.

Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia W. Alisjahbana, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menginisiasi dan menggerakkan penyelenggaraan IYSDGS 2026.

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Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti generasi muda dapat mengambil peran aktif dalam isu keberlanjutan.

“Ini bukti anak muda bukan hanya peserta dalam agenda pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi penggerak, penghubung, dan pencipta solusi” ujar Prof. Sofia.

IYSDGS 2026 mengangkat dua isu utama, yaitu Future-Proofing Water Infrastructure for National Water Securitydan National Strategy for Food Security and Sustainable Agriculture.

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Kedua isu tersebut berkaitan erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG 2 tentang Tanpa Kelaparan dan SDG 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Prof. Sofia menambahkan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membuka ruang pertemuan antara gagasan akademik, pengalaman lapangan, dan kebutuhan kebijakan publik.