Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Lewat IYSDGS 2026, Universitas Bakrie Ajak Sektor Lintas Jaga Ketahanan Air

Senin, 06 Juli 2026 – 13:38 WIB
Lewat IYSDGS 2026, Universitas Bakrie Ajak Sektor Lintas Jaga Ketahanan Air - JPNN.COM
Universitas Bakrie melalui Program Studi Ilmu Politik kembali menyelenggarakan Indonesian Youth SDGs Summit atau IYSDGS 2026 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta. Foto: dok Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie melalui Program Studi Ilmu Politik kembali menyelenggarakan Indonesian Youth SDGs Summit atau IYSDGS 2026 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta. 

Mengusung tema “Next-Gen Solutions for Energy and Food Security”, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi internasional, sektor swasta, komunitas, dan generasi muda dalam membahas isu ketahanan air, ketahanan pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan.

Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia W. Alisjahbana, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menginisiasi dan menggerakkan penyelenggaraan IYSDGS 2026. 

Baca Juga:

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti generasi muda dapat mengambil peran aktif dalam isu keberlanjutan.

“Ini bukti anak muda bukan hanya peserta dalam agenda pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi penggerak, penghubung, dan pencipta solusi” ujar Prof. Sofia.

IYSDGS 2026 mengangkat dua isu utama, yaitu Future-Proofing Water Infrastructure for National Water Securitydan National Strategy for Food Security and Sustainable Agriculture. 

Baca Juga:

Kedua isu tersebut berkaitan erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG 2 tentang Tanpa Kelaparan dan SDG 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak. 

Prof. Sofia menambahkan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membuka ruang pertemuan antara gagasan akademik, pengalaman lapangan, dan kebutuhan kebijakan publik.

Universitas Bakrie melalui Program Studi Ilmu Politik kembali menyelenggarakan Indonesian Youth SDGs Summit atau IYSDGS 2026 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Bakrie  ketahanan air  iysdgs  SDGs  Ekonomi 
BERITA UNIVERSITAS BAKRIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp