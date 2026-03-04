Lewat Jejak Jajanan Nusantara, Kemenko PM Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan berdaya saing melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara yang akan digelar pada 6-8 Maret 2026 di Parkir Selatan Barat, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Dalam festival Jejak Jajanan Nusantara kali ini, lebih dari 40 tenant UMKM terkurasi akan berpartisipasi, menghadirkan beragam jajanan khas Nusantara yang mencerminkan kekayaan kuliner sekaligus kreativitas pelaku usaha lokal.

Festival Jejak Jajanan Nusantara menjadi kesempatan bagi UMKM yang belum pernah terlibat dalam bazaar atau festival untuk memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat.

“Upaya ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM yang belum pernah terlibat dalam kegiatan seperti bazaar atau festival untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison.

Selain itu, festival ini dirancang tidak sekadar sebagai ajang promosi kuliner, tetapi sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis kolaborasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Leontinus menyebut penguatan akses pasar menjadi fokus utama dalam strategi pemberdayaan UMKM.

“Fokus utama Kemenko PM adalah memperkuat ekosistem UMKM dengan membuka akses pasar yang lebih luas melalui kurasi produk berkualitas dan berdaya saing tinggi,” kata Leontinus.

Sebagai bagian dari upaya komprehensif, Kemenko PM menghadirkan Klinik UMKM dan Klinik HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam rangkaian kegiatan Jejak Jajanan Nusantara.