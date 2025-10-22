Lewat K3TAB 2025, Trakindo Siap Mencetak Talenta Muda Andal di Bidang Alat Berat

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo), penyedia solusi alat berat Caterpillar di Indonesia menggelar Kompetisi Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat (K3TAB) pada 13-17 Oktober 2025.

Mengusung tema “Gali Potensi untuk Raih Prestasi”, kompetisi itu diikuti 60 peserta dan pendamping dari berbagai Politeknik dan SMK jurusan Teknik Alat Berat di seluruh Indonesia.

Setelah melalui proses uji kompetensi, Politeknik Negeri Padang dan SMKN 1 Singosari dinobatkan sebagai Juara Umum K3TAB 2025.

Baca Juga: Kanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin Fasilitas PLB Kepada Pelaku Industri Alat Berat

Chief Administration Officer Trakindo, Yulia Yasmina menjelaskan kompetisi itu merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mempersiapkan sumber daya manusia andal di bidang alat berat.

“K3TAB bukan sekadar kompetisi, tetapi pertemuan gagasan, semangat, dan dedikasi untuk mencetak talenta muda berkualitas yang siap menjadi penerus bangsa," ujar Yulia dalam siaran persnya, Selasa (21/10).

Dia menambahkab selama sepekan, para peserta tidak hanya menunjukkan keterampilan, tetapi juga dedikasi, kerja keras, dan teamwork yang luar biasa.

Hal ini sejalan dengan tema tahun ini, bahwa potensi yang terus diasah melalui pembelajaran dan ketekunan akan berkembang menjadi prestasi,” tuturnya.

K3TAB adalah kompetisi tahunan antarinstitusi pendidikan vokasi (SMK dan Politeknik) jurusan Teknik Alat Berat yang bekerja sama dengan Trakindo.