Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Ajak Pelajar dan Mahasiswa Pahami Literasi Kepabeanan

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai peran strategis institusi tersebut dalam menjaga penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan memberikan dukungan pada sektor industri.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai dalam mendukung peningkatan literasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pendekatan edukatif yang interaktif dan aplikatif.

Edukasi diberikan melalui kunjungan studi yang dilaksanakan di Bea Cukai Semarang, Bea Cukai Pantoloan, Bea Cukai Lhokseumawe, Bea Cukai Banyuwangi, dan Bea Cukai Tanjung Emas.

Pada Senin (5/5), Bea Cukai Semarang menerima kunjungan dari SMK Negeri 1 Lamongan yang diikuti sekitar 76 peserta, terdiri dari siswa jurusan akuntansi beserta guru pendamping.

Kunjungan juga dilaksanakan siswa dan pengajar SMPIT Bina Insan Palu ke Kantor Bea Cukai Pantoloan pada Senin (27/4).

Kegiatan edukasi juga dilaksanakan melalui kunjungan ke sekolah.

Bea Cukai Lhokseumawe melaksanakan kunjungan edukasi ke SMA Negeri 1 Dewantara pada Rabu (20/5).

Sebelumnya, kunjungan juga dilaksanakan Bea Cukai Banyuwangi ke SMA Negeri 1 Genteng pada Rabu (13/5).