Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM di 4 Daerah Tembus Pasar Ekspor

jpnn.com, BOJONEGORO - Bea Cukai terus melakukan berbagai upaya pendampingan untuk mendorong UMKM di berbagai daerah mampu naik kelas dan memanfaatkan perdagangan global.

Melalui kegiatan asistensi ekspor, pelaku UMKM mendapatkan edukasi mengenai prosedur kepabeanan, pemenuhan dokumen, hingga pemanfaatan fasilitas yang dapat membantu menekan biaya logistik dan memperluas akses pasar.

Di Tuban, Jawa Timur, Bea Cukai Bojonegoro memberikan asistensi langsung kepada CV Jawa Alam Semesta di Kecamatan Jatirogo.

Pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur ekspor dan fasilitas kepabeanan.

Usaha tersebut memiliki potensi besar sebagai eksportir karena telah secara rutin mengirim produk kacang mente mentah kering ke Vietnam.

Sejak Januari 2026, ekspor tersebut sudah dilakukan lebih dari tiga kali.

Pimpinan CV Jawa Alam Semesta Alex mengatakan perusahaannya berencana meningkatkan nilai tambah produk.

“Selain kacang mente mentah, kami juga berencana mengembangkan produk menjadi kacang mente setengah jadi dan siap konsumsi yang memiliki peluang lebih luas di pasar internasional,” ujar Alex.