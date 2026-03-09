Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM di 4 Daerah Tembus Pasar Ekspor

Senin, 09 Maret 2026 – 12:56 WIB
Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM di 4 Daerah Tembus Pasar Ekspor - JPNN.COM
Bea Cukai saat memberikan pendampingan dan asistensi kepada salah satu UMKM agar siap ekspor. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BOJONEGORO - Bea Cukai terus melakukan berbagai upaya pendampingan untuk mendorong UMKM di berbagai daerah mampu naik kelas dan memanfaatkan perdagangan global.

Melalui kegiatan asistensi ekspor, pelaku UMKM mendapatkan edukasi mengenai prosedur kepabeanan, pemenuhan dokumen, hingga pemanfaatan fasilitas yang dapat membantu menekan biaya logistik dan memperluas akses pasar.

Di Tuban, Jawa Timur, Bea Cukai Bojonegoro memberikan asistensi langsung kepada CV Jawa Alam Semesta di Kecamatan Jatirogo.

Baca Juga:

Pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur ekspor dan fasilitas kepabeanan.

Usaha tersebut memiliki potensi besar sebagai eksportir karena telah secara rutin mengirim produk kacang mente mentah kering ke Vietnam.

Sejak Januari 2026, ekspor tersebut sudah dilakukan lebih dari tiga kali.

Baca Juga:

Pimpinan CV Jawa Alam Semesta Alex mengatakan perusahaannya berencana meningkatkan nilai tambah produk.

“Selain kacang mente mentah, kami juga berencana mengembangkan produk menjadi kacang mente setengah jadi dan siap konsumsi yang memiliki peluang lebih luas di pasar internasional,” ujar Alex.

Pendampingan dan asistensi menjadi kebutuhan penting agar UMKM mampu naik kelas dan memanfaatkan peluang perdagangan global

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasar ekspor  UMKM  Bea Cukai  Perdagangan global  ekspor 
BERITA PASAR EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp