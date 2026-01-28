Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM Jepara dan Pematangsiantar Tembus Ekspor

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:34 WIB
Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM Jepara dan Pematangsiantar Tembus Ekspor - JPNN.COM
Tim Klinik Ekspor Bea Cukai saat melaksanakan kegiatan asistensi kepada pelaku UMKM. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JEPARA - Bea Cukai memperkuat perannya dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar internasional.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan asistensi dan pendampingan ekspor kepada UMKM di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan penguatan ekspor UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Baca Juga:

“UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekspor nasional. Kami hadir untuk memastikan pelaku UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat agar siap bersaing di pasar global,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (28/1).

Pada Senin (26/01), Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Pematangsiantar melaksanakan asistensi kepada UMKM pengolahan kopi, Brewhaven Coffee Roastery, yang berlokasi di Komplek Megaland, Pematangsiantar.

Brewhaven Coffee Roastery merupakan UMKM yang bergerak di bidang pemanggangan biji kopi mentah menjadi biji kopi siap seduh dengan berbagai varian dan karakter rasa.

Baca Juga:

Dalam kegiatan asistensi tersebut, tim memberikan pendampingan mulai dari pemenuhan dokumen ekspor, pemahaman ketentuan teknis, hingga edukasi mengenai regulasi kepabeanan yang harus dipenuhi.

Budi Prasetiyo menuturkan Program Klinik Ekspor dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan UMKM berdasarkan tingkat kesiapan ekspornya, mulai dari rintisan hingga yang telah siap atau bahkan telah melakukan ekspor.

Bea Cukai mendampingi UMKM Jepara dan Pematangsiantar menembus pasar ekspor melalui kegiatan asistensi dan pendampingan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  pasar ekspor  ekspor  Bea Cukai  Budi Prasetiyo 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp