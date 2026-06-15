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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Senin, 15 Juni 2026 – 11:43 WIB
Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global - JPNN.COM
Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya terus menjalin sinergi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANJARMASIN -
Bea Cukai terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga pendukung ekspor, dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Upaya tersebut diwujudkan Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan hingga promosi produk UMKM yang digelar sepanjang Mei 2026.

Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) menghadiri Lomba Desain Motif Sasirangan 2026.

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Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarmasin, pada Rabu (20/5).

Kegiatan bertema 'Simfoni 5 Abad Estetika Lokal, Sasirangan Identitas Banua' itu diikuti pelaku UMKM industri kreatif dan kerajinan sasirangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Kalbagsel Tutut Basuki memberikan sosialisasi mengenai UMKM siap ekspor.

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Materi yang disampaikan mencakup peluang ekspor, dukungan fasilitas kepabeanan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Sementara itu, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) menggelar sosialisasi bertema 'Membangun Citra Produk dan Daya Saing Menuju Ekspor'.

Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya terus menjalin sinergi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global

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TAGS   pasar global  Pelaku UMKM  UMKM  Bea Cukai  Daya Saing 
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