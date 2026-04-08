JPNN.com - Nasional - Hukum

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Memperkuat Sinergi Penegakan Hukum dengan Kejaksaan

Rabu, 08 April 2026 – 13:25 WIB
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung pada Rabu (1/4). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus berupaya memperkuat penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai melalui sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah.

Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Bagian Barat dan Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang ke kantor Kejaksaan setempat.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat jalinan silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergisitas yang telah terjalin balik antara Bea Cukai dan Kejaksaan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas poin-poin strategis mengenai penguatan dukungan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang I Wayan Sapta Dharma menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Semeru, S.H., M.Hum. pada Kamis (2/4).

Pertemuan ini difokuskan untuk membahas penguatan sinergi strategis, khususnya dalam optimalisasi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai guna memberikan kepastian hukum yang lebih transparan bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas.

I Wayan Sapta Dharma menekankan bahwa integrasi antar-aparat penegak hukum adalah pilar utama dalam menciptakan iklim pengawasan yang efektif dan efisien.

