Lewat Kegiatan Ini, Pelajar Diharapkan Dapat Mengenal Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Senin, 01 Desember 2025 – 05:58 WIB
Kegiatan kunjungan industri menjadi sarana edukasi sekaligus pengalaman nyata bagi para pelajar untuk mengenal lebih dalam mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dalam agenda kunjungan industri ke kantor pengawasan dan pelayanan instansi tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bea Cukai Yogyakarta, Bea Cukai Tanjung Emas, dan Bea Cukai Bandar Lampung.

“Kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus pengalaman nyata bagi para pelajar untuk mengenal lebih dalam mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, terutama dalam mengelola cukai hasil tembakau serta menjaga peredaran barang kena cukai di Indonesia,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo.

Berturut-turut kunjungan industri terlaksana di Bea Cukai Yogyakarta pada Kamis (18/9) dari para siswa SMK Negeri 2 Ngawi, Bea Cukai Tanjung Emas pada Selasa (23/09) dari para siswa SMK NU Hasyim Asy’ari Tarub, dan Bea Cukai Bandar Lampung pada Selasa (23/9) dari para siswa SMA IT Ar Raihan Bandar Lampung.

Kunjungan industri merupakan kesempatan penting bagi generasi muda untuk memahami fungsi Bea Cukai.

Para siswa dapat mengetahui Bea Cukai tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector).

Namun, siswa diharapkan dapat mengetahui Bea Cukai juga berperan sebagai community protector yang melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya, serta trade facilitator dan industrial assistance yang memberikan asistensi kepada industri dalam negeri untuk bisa bersaing di pasar internasional.

“Kami berharap kunjungan ini bukan sekadar pembelajaran di luar kelas, melainkan juga mampu membuat para siswa mengenal lebih dekat Bea Cukai,” pungkas Budi. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

