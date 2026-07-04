Lewat Kegiatan Ini, Pertamina Menghadirkan Semangat Baru Bagi Anak-Anak Banyuwangi

jpnn.com, BANYUWANGI - Suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai halaman kantor Integrated Terminal Tanjungwangi, Banyuwangi.

Di balik kesibukan operasional penyaluran energi, PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui program Seragam Sekolah Bersama Pertamina (SESAMA) dan Pertamina Berkah.

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Bertepatan dengan Jumat penuh berkah (3/6), Pertamina mewujudkan kepedulian sosial dengan menyerahkan 200 paket bantuan pendidikan yang terdiri dari paket seragam, sepatu dan perlengkapan sekolah, serta santunan berupa uang tunai kepada siswa tingkat SD dan SMP.

Para penerima manfaat berasal dari 4 yayasan di Jawa Timur, yakni Yayasan Salafiyah Syafi'iyah As'adiyah Ibrahimy, Yayasan Darussalam, Yayasan Syamsul Huda, serta Yayasan Datuk Abdurrahim Bauzir.

Bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi ratusan penerima manfaat, sehingga dapat belajar dengan lebih tenang tanpa membebani orang tua.

Apalagi saat menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan sekolah yang seharusnya menjadi prioritas, terkadang terkalahkan dengan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.?

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochammad Iriawan mengungkapkan program ini adalah wujud nyata kepedulian Pertamina untuk mendukung generasi penerus bangsa.