Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lewat KISCC 2025, Kalodata Bantu Penjual TikTok Shop Agar Makin Moncer

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:40 WIB
Lewat KISCC 2025, Kalodata Bantu Penjual TikTok Shop Agar Makin Moncer - JPNN.COM
Kalodata Indonesia mengadakan event bertajuk Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC 2025) di Smesco, Jakarta Selatan. Foto: Kalodata

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Platform analisa data terkemuka untuk social commerce, Kalodata mengadakan event bertajuk Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC 2025) di Smesco, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Event yang digelar setiap tahunnya itu menjadi momentum yang tepat bagi penjual untuk mempelajari cara TikTok Shop bekerja.

Co-founder dan COO Kalodata, Lawrence Guo mengungkapkan ini merupakan event kedua yang digelar Kalodata.

Baca Juga:

Dia melihat banyak peserta antusiasme mengikuti event tersebut.

Sebab, event ini menggabungkan edukasi teknis social commerce, dan analisa algoritma data untuk mendapatkan hasil maksimal di TikTok Shop.

"Ini bukan pertama kali kami melakukan acara seperti ini. Ini adalah konferensi kedua kami. Kami siap membantu penjual dan kreator untuk berkembang di Indonesia," ungkap Lawrence Guo dalam siaran persnya, Senin (20/10).

Baca Juga:

Selama dua hari event diramaikan sejumlah brand lokal dan internasional. Mereka mendirikan stand dan memamerkan produknya untuk diperkenalkan kepada peserta.

Selain itu, sejumlah influencer, Key Opinion Leader (KOL), dan agensi turut meramaikan event tersebut.

Kalodata Indonesia mengadakan event bertajuk Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC 2025) di Smesco, Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kalodata  Tiktok shop  KISCC 2025  pelaku usaha 
BERITA KALODATA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp