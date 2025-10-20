Lewat KISCC 2025, Kalodata Bantu Penjual TikTok Shop Agar Makin Moncer

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Platform analisa data terkemuka untuk social commerce, Kalodata mengadakan event bertajuk Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC 2025) di Smesco, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Event yang digelar setiap tahunnya itu menjadi momentum yang tepat bagi penjual untuk mempelajari cara TikTok Shop bekerja.

Co-founder dan COO Kalodata, Lawrence Guo mengungkapkan ini merupakan event kedua yang digelar Kalodata.

Dia melihat banyak peserta antusiasme mengikuti event tersebut.

Sebab, event ini menggabungkan edukasi teknis social commerce, dan analisa algoritma data untuk mendapatkan hasil maksimal di TikTok Shop.

"Ini bukan pertama kali kami melakukan acara seperti ini. Ini adalah konferensi kedua kami. Kami siap membantu penjual dan kreator untuk berkembang di Indonesia," ungkap Lawrence Guo dalam siaran persnya, Senin (20/10).

Selama dua hari event diramaikan sejumlah brand lokal dan internasional. Mereka mendirikan stand dan memamerkan produknya untuk diperkenalkan kepada peserta.

Selain itu, sejumlah influencer, Key Opinion Leader (KOL), dan agensi turut meramaikan event tersebut.