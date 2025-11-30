Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Lewat Kopdar KBM Medan, Kemenekraf Dorong Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Minggu, 30 November 2025 – 13:02 WIB
Kemenekraf dukung Kopdar KBM Medan untuk dorong penulis digital ciptakan peluang kerja baru. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MEDAN - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendukung penuh pelaksanaan Kopdar KBM App Medan yang dirangkaikan dengan Workshop Konten Digital Ekraf bertema “Berpenghasilan dari Menulis Konten di Aplikasi Novel Digital”.

Acara ini menjadi bagian dari program Genmatic (Generasi Melek Teknologi) dari Direktorat Konten Digital, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kreator konten di sektor ekonomi kreatif digital.

Meski Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih terdampak banjir, ratusan peserta tetap hadir mengikuti kegiatan ini.

Bahkan, pelatihan sempat hampir dibatalkan karena tingginya genangan air, namun antusiasme peserta membuat acara tetap berjalan.

Peserta datang dari berbagai daerah seperti Deli Serdang, Padang Lawas, Langkat, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Karo, Binjai, hingga Medan Sunggal.

Sebagian peserta bahkan harus menembus banjir setinggi dada untuk bisa mengikuti pelatihan secara langsung.

Direktur Konten Digital Kemenparekraf/Bekraf, Yuana Rochma Astuti, S.E., M.Si., menyatakan bahwa penulis novel digital merupakan bagian penting dari ekosistem kreatif yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

"Kami terus mendorong mereka menggali potensi dan menyalurkannya melalui tulisan di aplikasi KBM agar dapat memperoleh penghasilan maksimal,” ujar Yuana, dalam keterangannya, Minggu (30/11).

TAGS   kemenekraf  lapangan kerja  KBM Medan  penulis  
